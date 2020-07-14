После 31 июля карантин может быть продлен

В Украине вновь хотят продлить карантин

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на сайт Сегодня.

Источник в Минздраве Украины сообщил изданию, что на данный момент продолжается дискуссия о продлении карантина.

"С большей долей вероятности карантин будет продлен после 31 июля. Продолжены будут те карантинные меры, которые показали свою эффективность. Те, которые оказались неэффективными, будут отменены", – пообещали в ведомстве.

Источник назвал эффективные, по мнению министерства, карантинные меры: социальная дистанция, ограничительные меры в транспорте, включая его обработку.

"Эти требования универсальны для всех областей, независимо от уровня заболеваемости", – заявили в Минздраве.

Если ситуация в том или ином регионе Украины ухудшится, то в первую очередь приостановят работу спортзалов и стадионов.

По информации Минздрава, суммарное соотношение новых случаев заболевания китайским вирусом на грани контролируемой ситуации. После 31 июля карантин могут продлить до 14 августа (еще на 2 недели).

"Еще нет проекта постановления, над ним пока идет работа. Дискуссия идет о том, что целесообразно установить карантин на две недели, поскольку у COVID-19 такой срок инкубационного периода", – подытожил источник.

Politeka писала, что в Одессе снова ужесточили карантин: что запрещено и какие есть исключения.

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