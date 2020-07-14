Народные депутаты ужесточили наказание за угон авто
Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на Интерфакс-Украина.
Так, нардепы на заседании Рады во вторник, 14 июля поддержали в первом чтении законопроект об усилении ответственности за угон автомобилей.
За законопроект "О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством" проголосовали 274 парламентария.
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Законом предусмотрено, что в некоторых статьях кодексов слова "нанесли значительный материальный ущерб" будут заменены на "совершенные в значительных размерах" и "осуществленные в крупных размерах". То есть, при угоне квалифицирующим признаком будет стоимость автомобиля.
Значительным размером устанавливается сумма от 100 до 250 необлагаемых минимумов доходов (105100 – 262 750 грн), крупным – более 250 необлагаемых минимумов доходов (более 262750 грн).
Если будет угнана машина стоимостью от 105000 грн, преступник заплатит штраф от тысячи до 1200 необлагаемых минимумов доходов (17000-20400 грн). Альтернативные санкции – ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на этот же срок.
Угонщика автомобиля стоимостью более 262000 грн лишат свободы на срок от 7 до 12 лет.
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