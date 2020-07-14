Некоторые украинцы смогут оформить пенсионные выплаты вне зависимости от возраста и при минимальном стаже

Речь идет о категории граждан, которые заработали себе специальный стаж согласно постановлению правительства № 909. В номере газеты «Пенсионный курьер» от 10 июля появилось обращение от медработника со стажем 25 лет, которая хотела узнать, может ли человек ее профессии оформить пенсию независимо от возраста.

«Медицинские работники: врачи и средний медицинский персонал, при наличии специального стажа, дающего право на выслугу лет, после увольнения имеют право на назначение пенсии по выслуге лет. Такая пенсия назначается независимо от возраста», - подчеркивается в статье.

При этом, выйти на пенсию по спецстажу 25 лет можно, если спецстаж был заработан до 1 апреля 2015 года. Далее каждый год продолжительность стажа увеличивается (сейчас уже нужно 28 лет такого стажа).

В постановлении Кабмина также отмечается, что выходить на пенсию за выслугу лет могут работники образования, здравоохранения и социальной защиты.

Другие пенсионеры также могут выйти на пенсию со стажем в 27 лет, однако для этого мужчинам нужно достичь 60 лет, а женщинам 59,5 лет. Кроме того, уже с 1 апреля следующего года пенсионный возраст для женщин будет приравнен к мужскому и составит 60 лет.

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