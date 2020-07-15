В Виннице женщина родила ребенка на столе около роддома

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на местный 33 канал.

Произошло это в связи с тем, что больницу закрыли на дезинфекцию по причине выявленного китайского вируса. Отмечается, что врач, который вел беременность женщины, не сообщил ей о закрытии родильного дома.

Алене Бабич медики установили предварительную дату родов и порекомендовали собрать вещи и быть готовой к родам в любой момент.

На 39 неделе беременности, утром, 10 июля у женщины начались схватки. Когда они усилились, супруг отвез ее на машине в первый роддом Винницы. Оказалось, что больница закрыта из-за обнаруженного там случая заражения коронавирусом.

Муж женщины стучал в двери больницы, однако ему никто не открывал. Тогда женщина легла на строительный стол, стоявший рядом с больницей, и велела супругу принимать роды, поскольку роды начали происходить очень быстро.

Малыш показался на белый свет, однако по неизвестным причинам процесс родов остановился. Тогда мужчина взял новорожденного за плечико и тот, к счастью, закричал.

Лишь после этого из роддома вышли сотрудники, пуповину перерезали уже в больнице.

Так как необычные роды завершились успешно, женщина пообещала не жаловаться и не выяснять, почему ее не предупредили о том, что роддом закрыли на дезинфекцию.

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