Российский писатель Виктор Ерофеев заявил, что президент России Владимир Путин хотел сделать из Украины вторую Беларусь

По его мнению, ему это не удалось и никогда не удастся, потому что украинцы очень сильно отличаются от россиян.

Об этом известный российский писатель рассказал в интервью 2015 года швейцарской газете Neue Zuercher Zeitung, передает InoPressa.

"Путин хотел не Донбасс - он хотел всю Украину. Но это у него не получилось. Путин хотел бы превратить Украину во вторую Беларусь, то есть послушное государство с лояльным ему лидером", - полагает Ерофеев.

Еще в 2008 году, по словам писателя, "Путин сказал Джорджу Бушу-младшему (президенту США в 2000-2008 гг., - прим. ред), что Украина не является самостоятельным государством, а принадлежит России".

Российская империя, как поясняет Ерофеев, "не может существовать без Украины: Украина связывает Россию с Европой и Югом, снабжает ее лучшими людьми, да и в целом она намного продуктивнее. Вот поэтому она имеет огромное значение для России".

Ранее мы писали, что российский писатель Виктор Шендерович рассказал, зачем Владимиру Путину нужна война в Украине.

Так, писатель считает, что президенту РФ Владимиру Путину выгодна война против Украины потому, что это - "единственная повестка дня", в которой он сейчас может существовать.

"Война, которую Россия ведет на территории соседнего государства. Точка. Это главное, что происходит сейчас... Российские войска там есть. Это Россия участвует в вооруженном конфликте на территории соседнего государства" - возмутился он.

Он пояснил, что россиянам нечего делать на Донбассе, ведь им там ничего не нужно, единственное, кому есть выгода от войны - это Путин и его соратники.

Напомним, что писатель Ерофеев объяснил, почему Россия вцепилась в Украину.

Также Politeka писала, что писатель Ерофеев назвал самый большой страх россиян.