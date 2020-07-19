Непростые погодные условия первой половины лета никуда не денутся и во второй

Например, украинцев и дальше ожидают перепады температуры воздуха на 10-11 градусов в пределах одного-двух дней. Причем это растянется не только на лето, но и практически на весь 2020-й год

Такую информацию в интервью OBOZREVATEL озвучила доктор физико-математических наук в области метеорологии Национальной Академии наук Украины, профессор Вазира Мартазинова.

По ее словам, вторая половина месяца будет жаркой, однако ближе к концу июля возможно понижение температуры до 20 градусов тепла. Температурные колебания не исключены и в августе. И хотя очень большого зноя не предвидится в последний месяц лета, однако высокие температуры вероятны. Также август отметится продолжительными сухими периодами.

Мартазинова назвала главную причину нестабильности погоды:

«Такая изменчивость температурного режима – это наш современный климат. К тому же, появились пыльные бури, сильные ливни, шквальные ветры. Каждое явление само по себе не существует, зависит от новой атмосферной циркуляции, которая стала резко-меридиональной. То есть переход воздуха с юга на север к полюсу и с севера от полюса на юг узкими меридиональными полосами. Именно атмосферная циркуляция отвечает за все погодные условия как в климатическом режиме, так и в погодном».

Причем меняться погода началась с начала нового столетия, и этот процесс продолжится дальше.

«Появились очень жаркие дни, намного жарче, чем были в конце столетия. Пришли ливни, которых никогда не было, и они будут, так же как и пыльные бури. Такой чреватый комплекс погодных условий в предыдущие годы проявлялся редко. Раньше такого не было, этот процесс – новшество. 2020-й год, как никакой из предыдущих, показывает, что атмосферная циркуляция меняется и ведет к сложным погодным условиям», – подчеркнула она.

Как известно, июнь в Украине отличился существенными перепадами температур и мощными ливнями. Причина таких резких перепадов - географическое расположение.

Изменения климата сильно повлияли на количество и интенсивность осадков, которые в будущем будут только усиливаться.

По прогнозам Укргидрометцентра на июль, в Украине месячное количество осадков ожидается 36-95 мм, в Карпатском регионе 104-165 мм. Цифры вполне вписываются в рамки средних многолетних значений.

Ранее мы писали о том, что комета Neowise (официальное название C/2020 F3) вскоре максимально приблизиться к Земле. Это произойдет в ночь с 22 на 23 июля.

Специалисты отмечают, что лучше всего комету будет видно через полтора часа после заката Солнца.

Надо сказать, что явление это столько редкое, что его можно увидеть раз в 6800 лет.

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