Российский писатель Дмитрий Быков рассказал, почему Донецк и Луганск будут украинскими

По его словам, Донецк и Луганск нужны России, чтобы создавать очаг нестабильности в Украине, но в итоге эти города и территории снова будут украинскими.

Такое мнение он выразил 2015 года в эфире Эха Москвы.

"Абсолютно уверен в том, что и Донецк, и Луганск в конечном итоге будут украинскими, они как-то абсорбируются назад в Украину, тем более, что пенсии они все равно получают там, и уголь продают туда", - считает он.

По его мнению, Россия не сможет потянуть такой балласт, как Донбасс. Но в то же самое время он предупредил, что Донбасс - это не последний очаг в Украине, где будет идти сражение.

"Конечно, Россия не потянет тащить на себе еще и этот чемодан - Донбасс. Но как это произойдет, и с какими жертвами, я, честно говоря, думать боюсь. Более того, я уверен, что Донецк и Луганск – это не последние такие очаги в Украине. Будут делать все возможное (российские власти - прим.ред.), чтобы появлялись новые "гнойники"", - дал прогноз Быков.

"Под гнойниками я понимаю источники нестабильности, которые возникают вокруг проникающих в организм "чужих"... Я абсолютно уверен, что дестабилизация Украины продолжится. Ничего не поделаешь, мы загнали себя в ситуацию, когда сохранение России возможно лишь ценой сохранения Путина (писатель иронизирует над словами "Есть Путин - есть Россия. Нет Путина - нет России" - ред.), а сохранение Путина возможно лишь ценой новых и новых внешних экспансионистских шагов", - добавил он.

Напомним, Быков раскрыл истинное отношение россиян к войне с Украиной.

Как сообщала Politeka, Быков вернулся с того света и впервые рассказал, что видел.

Также Politeka рассказывала, что Быков заявил, что Путин будет править вечно.