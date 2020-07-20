Председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook рассказал о проблемах, с которыми столкнулось ведомство

Об этом пишет Знай.юа. Приводим слова автора без комментариев.

В Черниговской области дочерние предприятия КП «Черниговоблагролес» не допустили инспекторов ГЭИ до проверок нарушений требований природоохранного законодательства, в частности Закона Украины «Об оценке воздействия на окружающую среду».

Дочерние предприятия «Борзнарайагролісгосп» и «Бахмачрайагролісництво» ссылались на карантин, мол, администрация работает дистанционно. Хотя о проверке было сообщено заранее. Инспекторы составили акт о недопуске к проверкам и вызвали на место сотрудников полиции. Последние составили соответствующие материалы об отсутствии работников предприятий. По ст. 188-5 КУпАП их привлечено к административной ответственности в виде штрафов на сумму 765 грн.

Недопуски – настоящая проблема. Я постоянно акцентирую на этом внимание, потому что говорить об эффективности государственного контроля при таких обстоятельствах не приходится. Только своевременная проверка может останавливать уничтожение лесов или заставить возместить убытки государству и привлечь виновных к ответственности. ГЭИ нужен статус правоохранительного органа. Тогда за недопуск инспектора на предприятие будет не административная ответственность со штрафом 765 грн, а уголовная. Нарушителям будет грозить штраф 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, исправительные работы или арест. Тогда препятствий для защиты природы станет значительно меньше.

Сохраним лес – сохраним Украину!