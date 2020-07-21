Новый законопроект поможет перезапустить систему обращения с отходами в Украине

Как сообщает Знай.юа, об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook. Далее приводим его слова без изменений.

Сегодня Верховная Рада Украины на внеочередном заседании рассматривает законопроект «О управление отходами» №2207-1-д.

На сегодняшний момент это действительно наиболее прогрессивный рамочный проект, который имеет целью перезапустить систему обращения с отходами в Украине.

Законопроект имеет ряд плюсов:

✅создание четкой иерархии планов обращения с отходами – национальных, региональных и местных;

✅введение единого разрешительного документа для осуществления операций с отходами, что устраняет старую лоббистскую систему выдачи лицензий;

✅создание муниципальных пунктов розничного сбора отходов около двух десятков наименований.

Принятие законопроекта важно как для спасения страны от мусорного кризиса, так и в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

Однако есть моменты, которые в этом проекте требуют доработки, в частности:

понятие «медицинские отходы» включает только мусор, эт’связано с медицинским обслуживанием людей и животных, а отходы, образованные в аптеках, например, просроченные лекарства, в научно-исследовательских институтах, и тому подобное, не упоминается;

отсутствие права для граждан Украины участвовать в создании Национального плана управления отходами, региональных, местных планов управления отходами, хотя другие утворювачи отходов (кроме домохозяйств) имеют такое право;

при расчете платы за услуги по управлению отходами используются нормы предоставления услуг и тариф, однако исключена возможность считать плату на основе количества отходов, которые утилизируются.

Верю, что все детали в законопроекте будут учтены и он будет наконец принят. Это станет решающим шагом к чистой и экологической Украины!