Роман Веприцький, який претендує на посаду очільника Укрзалізниці, відмовився брати участь у конкурсі

Про це пише Politeka.net.

Таке рішення зі слів Веприцького він прийняв після того як визначив для себе що у нього з більшістю в наглядовій раді відрізняється бачення щодо розвитку галузі.

Не виключаю й надалі претендувати на посаду керівника Укрзалізниці і вважаю що мій досвід буде в нагоді для держави і громадян України але не з цими цілями які є зараз в галузі - зазначив Веприцький.

Як відомо наглядова рада Укрзалізниці оголосила проведення конкурсу на голову Укрзалізниці в зв’язку з звільненням кабінетом міністров попереднього керівника Укрзалізниці Євгена Кравцова.