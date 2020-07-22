Известный общественный деятель записал видеообращение, в котором отметил положительные действия президента во время вчерашнего инцидента, но в то же время заявил, что задача Зеленского – разобраться, кто стоит за терактом в Луцке

«Так что же это было вчера в Луцке? Был ли президент Зеленский в курсе того, кто и зачем это сделал? Лично действия президента я поддерживаю. Он не открыл ящик Пандоры, а спас жизни. Он не знал, постанова это была или нет. Об этом мы узнаем в ближайшее время. А сейчас, как президент, он должен разобраться, что же это было?», - задается вопросом лидер политсилы «Перемога Пальчевского».

Кроме того, он обратил внимание на череду чрезвычайных событий на которых пиарились политики, но виновники так и не были наказаны.

«Почему выстраивается у нас, у украинцев, тонкая, но непрерывная нить такого рода событий? Керченский пролив и посылка моряков. Бабченко, которого убивают, а потом он «воскресает». Мост Метро, который минируют, а потом под аплодисменты с катерами, вертолётами и со знаменем министры и вечно гарцующий мэр города начинают торговать своими лицами. И вчерашнее событие, которое своими лицами украсила вся президентская «челядь», - возмущается Пальчевский.