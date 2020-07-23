Украинец потребовал разговаривать с ним на русском языке в Мариуполе
Как передает Politeka.net, об этом сообщил Алекс Афонин на своей страничке в Facebook.
"А это Саша Куликов, гражданин Украины и Российской Федерации. И живет он в Украине (прописка есть на фото). И получил он гражданство РФ уже во время войны как «носитель русского языка». А еще Санька на блок-посту в Мариуполе требует, чтобы общались с ним «на русском», он не понимает украинский. И еще у него двуглавая курица на кепке. И ср-а-ть он хотел на всех ...", - говорится в сообщении.
В подтверждение своих слов он прикрепил документы и заявление Куликова на получение гражданства РФ.
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Пользователи сети такое осудили такое поведение мужчины и разразились негативными комментариями в его сторону.
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