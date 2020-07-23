Украинец потребовал разговаривать с ним на русском языке в Мариуполе

Как передает Politeka.net, об этом сообщил Алекс Афонин на своей страничке в Facebook.

"А это Саша Куликов, гражданин Украины и Российской Федерации. И живет он в Украине (прописка есть на фото). И получил он гражданство РФ уже во время войны как «носитель русского языка». А еще Санька на блок-посту в Мариуполе требует, чтобы общались с ним «на русском», он не понимает украинский. И еще у него двуглавая курица на кепке. И ср-а-ть он хотел на всех ...", - говорится в сообщении.

В подтверждение своих слов он прикрепил документы и заявление Куликова на получение гражданства РФ.

Пользователи сети такое осудили такое поведение мужчины и разразились негативными комментариями в его сторону.

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Так, якобы Киевский Театр на Подоле опубликовал скриншот переписки со зрителем, который потребовал, чтобы с ним общались на русском языке.

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По его словам, даже фашисты не запрещали говорить по-русски или по-украински.

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