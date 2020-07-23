В Украине бардак с карантином, с имплементацией и выполнением принятых решений

Таким мнением в Фейсбук поделился экс-депутат Киевсовета, бизнесмен Алексей Давиденко, передает Politeka.net.

"Проезжая около 18.00 мимо Родины Мать я встал в пробку. Огромное Дерево упало прямо на проезжу часть, перегородило движение и раздавило легковую машину.

Возвращаясь по этой же дороге через 6 часов - в полночь, я был в шоке - Дерево продолжало лежать перегородив проезжую часть - под ним Машина. Вокруг никого - ни коммунальщиков, ни предупредительных ограждений", - сообщает Давиденко.

Также он добавил, что в Украине тотальная некомпетентность и профнепригодность.

"В Одессе. Государство не в состоянии 8 месяцев убрать затонувший танкер. В Луцке. Группа захвата на БТР приезжает освобождать заложников через 2 минуты после того как единственный террорист сдался и его увели в наручниках.

По всей Украине. Бардак с карантином, бардак с запретами, бардак с имплементацией и выполнением принятых решений. Во всем и по всей вертикали. Какая-то тотальная импотенция, некомпетентность и профнепригодность", - резюмировал Алексей Давиденко.

Напомним, что попытка поднять затонувший танкер «Делфи» у берегов Одессы провалилась.

В самый ответственный момент лопнул один из буксировочных тросов, так как судно оказалось очень тяжелым.

Водолазы начали разбирать судно, чтобы облегчить.

Нужно отметить, что танкер необходимо поднять до конца лета, так как осенью море начнет штормить и если поднять не получится, то работы придется перенести на весну.

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