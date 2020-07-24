В Украине собрались ввести наказание за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма

Как передает Politeka.net, соответствующий законопроект № 3917 зарегистрирован в парламенте, сообщается на сайте Верховной рады.

"Пропаганда гомосексуализма или трансгендеризма, что может негативно повлиять на физическое или психическое здоровье, моральное или духовное состояние и развитие человека, служебным или должностным лицом, а также содействие такой пропаганде, - влечет наложение штрафа в размере восьми тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в документе.

По мнению нардепов из фракции "Слуга народа" Георгия Мазураша и Елены Лис, государство обязано заботиться о физическом и психическом здоровье, моральное или духовное состояние и развитие человека.

Ранее мы сообщали, в Украине с 1 августа повышаются тарифы на газ и электроэнергию. В частности за свет со следующего месяца придется платить почти на 55 процентов больше, а не в два раза, как предполагалась ранее.

Кроме того, поднимутся тарифы за транспортировку газа, платежки с новыми цифрами придут уже в июле. С июня газ для населения, без учета налогов и расходов на распределение и транспортировку, подешевел на шесть процентов - до 2,14 гривны за кубометр. Но в этой цене не учитывается размер абонплаты, которая с июля поднимется на 24 процента.

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