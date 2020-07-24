Пострадавшим украинцам будут по-новому возмещать ущерб. Основное бремя ответственности (материальной) планируется переложить на виновника происшествия

17 июля в Верховной Раде зарегистрировали сразу три законопроекта, которые касаются новой системы компенсаций, пишет "Сегодня".

В частности, согласно документам, в Украине предлагают ввести "сбор на возмещение ущерба, причиненного насильственными уголовными правонарушениями". Он будет взиматься с человека в случае, если суд вынесет в отношении него обвинительный вердикт. Размер этого сбора тоже будет определять суд. Деньги будут поступать в государственный фонд возмещения ущерба, который должен быть создан в составе специального фонда госбюджета.

По словам нардепа Галины Третьяковой, в Украине собираются "материализовать" моральный ущерб, по примеру того, как это делается в Европе. Таким образом, "за боль и страдания" украинцы будут получать финансовую компенсацию.

Кроме того, выплата компенации будет делиться на три части.

Компенсация за лечение, в том числе государственные расходы в коммунальных лечебных заведениях;

компенсация за переоборудование жизни, если человек получил инвалидность;

компенсация всего недополученного дохода, в т. ч. утраченного карьерного роста.

"В нашей юриспруденции это может трактоваться как моральный ущерб, который не имеет материального выражения. А в Европе это называется компенсацией за боль и страдание, и это материальная компенсация. Мы намерены создать такую систему компенсации, которая была бы достаточной. Причем деньги должны сразу идти туда, где нанесен ущерб", - отметила Третьякова.

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Предусмотрен также перерасчет размера помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство (+ детей с инвалидностью), которая выплачивалась в январе-июне 2020 года.

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