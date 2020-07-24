Во Львове на поляка напал россиянин с требованием дать ему денег на билет до Москвы
Как передает Politeka.net, об этом сообщил сам пострадавший юрист Томаш Баарт. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
От отметил, что к нему в центре Львова подошел неизвестный и на русском языке просил у него денег на билет до Москвы. Поляк ответил, что не понимает русского языка.
Тогда россиянин начал бросаться на иностранца, заявляя, что "он должен знать русский".
Томаш Баарт перешел на польскую и сказал, что он поляк и может говорить на двух языках - родном и украинском, потому что находится в Украине.
Новые нюансы по пенсиям украинцев, что нужно знать: «Пенсионеров, которые получают 2-4 тысячи…»
Тройной перерасчет пенсий в Украине: кто и когда получит повышенные выплаты
Роскошная внучка Боярского с шестым размером устроила «взрослые» танцы: «Как подпрыгивают…»
Женька из «Сватов» разделась перед камерой, едва прикрыв прелести цветами: «Ты бомба»
"Представим, что если бы ко мне в Польше подошел немец и потребовал говорить по-немецки, потому что он великий немец. Но это не допустимо. Так же и тот русский. Россияне должны понимать, где они находятся", - сказал польский юрист.
Также мы сообщали, что Киеве разгорелся новый языковой скандал.
Так, якобы Киевский Театр на Подоле опубликовал скриншот переписки со зрителем, который потребовал, чтобы с ним общались на русском языке.
Ранее мы сообщали, что комик Владимир Данилец озвучил мысль, что в Украине не нужно вводить квоты не украинский язык
Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.
Как сообщала Politeka, писатель Лукьяненко размечтался о разделе Украины: "По примеру Чехии и Словакии".
Также Politeka писала, что режиссер Перекрест призвал сокрушить Россию.