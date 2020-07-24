Во Львове на поляка напал россиянин с требованием дать ему денег на билет до Москвы

Как передает Politeka.net, об этом сообщил сам пострадавший юрист Томаш Баарт. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

От отметил, что к нему в центре Львова подошел неизвестный и на русском языке просил у него денег на билет до Москвы. Поляк ответил, что не понимает русского языка.

Тогда россиянин начал бросаться на иностранца, заявляя, что "он должен знать русский".

Томаш Баарт перешел на польскую и сказал, что он поляк и может говорить на двух языках - родном и украинском, потому что находится в Украине.

"Представим, что если бы ко мне в Польше подошел немец и потребовал говорить по-немецки, потому что он великий немец. Но это не допустимо. Так же и тот русский. Россияне должны понимать, где они находятся", - сказал польский юрист.

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