Украинцам сейчас как никогда важно знать и помнить историю своей страны

Как сообщает Знай.юа, об этом на своей странице в Фейсбук написал лидер «Рідної країни» Николай Томенко. Далее приводим текст автора без изменений.

На днях обнародованы результаты ВНО-2020 по истории Украины.

Итак, более 13 процентов, то есть около 23 тысяч школьников не сдали так называемый пороговый балл по истории нашего государства.

Причин этому много:

– это и уровень преподавания истории в школах;

– это и проблема учебников;

– это и отсутствие системной просветительской работы в государстве;

– это и уничтожение истории Украины в вузах евроинтеграторами-министрами Квитом, Гриневич, Новосад…

Именно поэтому, украинцы и чиновники проходят по историческим граблям так часто, что пора уже не просить, а заставить изучить собственную историю и особенно историю украинско-российских отношений.

Сегодня, учитывая бешеное стремление ЗЕ-команды обеспечить мир путем диалога с Путиным глаза в глаза, стоит напомнить о том, как Гетман Иван Брюховецкий «смотрел в ясные глаза» Московского царя Алексея Михайловича.

Напомню, 28 июня 1663 года на окраине Нежина так называемая Черная Рада большинством голосов простого казачества избрала Гетманом Левобережной Украины Ивана Брюховецкого. Он же привлек к генеральной старшины неграмотных, но близких к народу и себя казаков и первым из украинских гетманов отправился в Москву на поклон царю «чтобы увидеть его ясные глаза».

Там, после многочисленных застольных разговоров согласился на полное подчинение Москве от уплаты налогов до назначения митрополита, взамен получил титул боярина и жену Дарью Осканську. Сам же Брюховецкий «как верный слуга Московского царя» просил называть себя – «гетман верного войска вашего царского верный холоп и найнижниший подножок пресветлого престола пресветлого величества Ивашка Брюховецкиий».

Одним словом, как писал Шевченко «подножки, грязь Москвы» и еще и по собственному согласию и с радостью. В Украине этот подножок царю верно служил Москве, а оппозиционеров отправлял через российских начальников в Сибири.

Вот, в 1667 году Москва подписывает с Польшей Андрусовское перемирие, которому львиная часть украинских земель отдается полякам. Антимосковские настроения растут и Иван Брюховецкий уже разворачивает борьбу против царя и его московских воевод в Украине. И при попытке в‘соединиться с Гетманом Правобережья Петром Дорошенко казаки убивают Брюховецкого как предателя Украины.

Подробнее о судьбе Ивана Брюховецкого можно прочитать в «Черной раде» Пантелеймона Кулиша.

Итак, украинская история и учит и предостерегает от ошибок, нужно только ее знать и уважать.