Последний месяц лета запомнится украинцам аномальной жарой и высоким уровнем пожарной опасности

Такой прогноз на август озвучил синоптик Николай Кульбида, передает УНН.

По словам эксперта, август является вторым после июля по повышению температуры воздуха.

Кульбида не сомневается, что последний месяц лета сможет "похвастаться" большим количеством дней с высокой температурой выше +30 градусов, и не исключено, что погода сможет побить температурные рекорды.

Он предупредил, что подобные температурные качели повышают уровень пожарной опасности, поэтому жители южных и восточных областей должны быть готовы к возможным ЧП.

"В отношении позитивных вещей, то понятно, что зима 2019-2020 годов, ее практически не было, а раз не было, это означает, что у нас была жуткая экономия энергетических ресурсов. То есть для энергетики, для бюджета Украины это важно, и поэтому это положительный эффект", - подчеркнул Кульбида в общении с журналистами.

Синоптик также добавил, что в августе в Украине возможны смерчи, но не такие разрушительные, как в Соединенных Штатах.

"У нас не могут быть смерчи 5-й категории, как торнадо в США, у нас они максимум 3-й категории, а так в основном 1-2 категории, как правило, значительных убытков не наносят. Бояться масштабных проявлений смерчей в Украине не стоит, у нас не тот климат", - резюмировал Кульбида в комментарии журналистам.

Ранее мы предупреждали, что циклон Dana ударит по Украине уже сегодня, 29 июля, из-за чего в некоторых регионах пройдут грозовые дожди.

"Этот фронт обусловит грозовые дожди на Западе Украины, в Житомирской, Винницкой и местами в Киевской областях. Остальная территория будет принадлежать сухой воздушной массе", - рассказывала синоптик Наталья Диденко.

Диденко также отметила, что в других украинских областях будет жарко.

"В среду в течение дня ожидается +30+35 градусов, в западных областях +26+30 градусов", - предупреждала она.

Напомним, погода готовит резкий разворот, в зоне риска новые области

Также Politeka писала, что жара до +36 и ливни с градом: синоптики предупредили, в какие дни ждать сюрпризов в Одессе

Как Politeka сообщала, что лето окончательно испортится, накроют грозовые дожди украинцев с новой силой