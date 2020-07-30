В Украине продолжается планомерная дискредитация украинской армии в глазах общества. Также продолжается и деморализация самих военнослужащих из-за возбуждения многочисленных уголовных дел, которые по - сути, "шиты белыми нитками"

Об этом заявил народный депутат, легендарный комбриг 95 ОАЭМБр, командующий Воздушно-десантных войск генерал-лейтенант Михаил Забродский, сообщает Obozrevatel.

Он подчеркнул, что одним из ярких примеров тому - абсолютно безосновательные уголовные преследования бывшего заместителя министра обороны генерала Игоря Павловского. Именно поэтому по одному из этих дел, связанному с поставкой в ВСУ автомобильной техники, Забродский выступил с инициативой взять Павловского на поруки.

"Я хорошо знаком с генералом Павловским – и считал это своим долгом. Ознакомившись с сутью обвинений, которые ему предъявляются, в частности, с историей поставки автомобильной техники в ВСУ, я только укрепился в этой мысли. Это мой долг как военного товарища – поддержать его в данной ситуации. Если взятие на поруки могло стать возможным барьером для реализации бессмысленных обвинений и какого-то непонятного уголовного дела, для возбуждения которого, на мой взгляд, нет основания - я с готовностью этим воспользовался. и ни в коем случае не жалею об этом", – отметил Забродский.

Также крайне пагубными для морального состояния ВСУ, по мнению Забродского, являются и несколько производств в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко - в частности, касательно приказа о контрнаступлении украинских военных на Донбассе в июне-августе 2014 года.

"Это просто очередной элемент нелепого перечня обвинений. Порошенко инкриминируют превышение полномочий и нарушение ограничений по применению Вооруженных сил. АТО на тот момент по доктринальным документам должна была проводить СБУ и другие силовые структуры при содействии ВСУ. Но конфликт на Донбассе очень быстро показал, что основной силой является как раз ВСУ. Порошенко инкриминируют то, что он как Верховный Главнокомандующий не имел права тогда применять ВСУ и тем более – не имел права отдавать приказ о каком-то движении вперед, о том, чтобы отбивать у противника свои населенные пункты, элементы инфраструктуры или целые районы", – рассказал Забродский.

Забродский отметил, что еще более странным, является другое уголовное производство, фигурантом которого является генерал Павловский. Это производство касается закупки горючего для ВСУ у компании "Трейд комодити".

"Я не юрист, но с точки зрения здравого смысла, имея хорошее образование, я не могу понять, в чем суть этого уголовного дела. Должностное лицо, которое контролирует процесс закупки горючего для воюющей армии, должным образом, соблюдая все процедуры и закон о закупках, проводит тендерные закупки, которые проходят через ProZorro. Определяется победитель, который заключает контракт на поставку топлива по низкой цене. Причем, с компанией, которая на тот момент получила статус "Поставщик года" на ProZorro", – рассказал Забродский.