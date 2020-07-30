В среду, 29 июля, в 12.00 уволенный из набсовета НЭК "Укрэнерго" Лев Пидлисецкий собрал в пресс-центре "Интерфакс-Украина" целую пресс-конференцию. Целью данного мероприятия являлось ознакомить журналистов и экспертов отрасли с коррупцией в “Укрэнерго”. А также рассказать о том что, конкурс на руководителя НЭК "Укрэнерго" является незаконным, передает "Багнет"

Напомним, что Льва Пидлисецкого уволили из наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" после оглашения материалов, в которые можно считать косвенным подтверждением достоверности опубликованных записей.

Журналисты задали господину Пидлисецкому очень интересные вопросы о его увольнении и вероятных причинах, имея на руках небольшое расследование на тему проверки достоверности этих данных.

- Как Вы объясните, что контракты достались ПЗЕМБу именно во время дискуссий об условиях «зеленого тарифа» и подготовки нового закона о «зеленых» тарифах в вашем комитете Верховной Рады?

"В псевдо расследовании была записана беседа против меня, я только до 2014 года работал в компании ПЗЕМБ, потом я занимался законами. Я реально для зеленых не сделал лучше я сделал хуже Зеленый тариф был де-факто отменен мной как автором закона об аукционах", - ответил Пидлисецкий.

- Несколько наших собеседников из отрасли подтвердили, что около года назад Вы лично предлагали продать компанию GPTV (Південьзахіделектромережбуд) за 1 млн долларов. Правда ли это?

На что он ответил скромно: “Такого не могло быть”.

"Вы готовы пройти полиграф открыто и непредвзято, чтоб доказать это? Один из наших собеседников подтвердил свою готовность со своей стороны в доказательство своих слов?", - спросил один из присутствующих на пресс-конференции.

Тут наш герой растерялся, почесал затылок и ничего не мог сказать. Эго коллега который сидел рядом на пресс-конференции Качаленко Геннадий ( который являлся главным инженером Центральной энергетической системы (2002 - 2015 гг.) решил в прямом смысле наорать невоспитанным тоном на журналиста, утверждая, что Лев Пидлисецкий самый смелый из "Укрэнерго" потому, что решил подняться и публично рассказать о коррупции: "А вы задаете вопросы не по существу".

Тут сразу становится понятно, что к чему.

Вопрос о деньгах настолько встревожил участников пресс-конференции, что они долго не могли успокоиться, все искали оправдания, опираясь на то, что есть еще вопросы в зале намного важнее наших.

Но за целый час, мы так и не услышали, в чем же именно состоит коррупция, водил все вокруг да около и утверждал, что есть некий "конфликт интересов" (хотя хочется напомнить он сам был уволен за лоббирование интересов конкретной компании).

В конце своей часовой пресс-конференции он подчеркнул, что его основная цель - это оспорить увольнение и восстановить себя в должности и что он сейчас активно работает над этим вопросом с юристами.

*Лев Пидлисецкий - народный депутат VIII созыва от «Объединение Самопомощь», председатель подкомитета Комитета ВР Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, соавтор законов о рынке электроэнергии и о принципах поддержки производителей электроэнергии из возобновляемых источников, советник городского головы Львова Андрея Садового.