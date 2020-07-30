Военные РФ следили за передвижением кораблей участников учений Sea Breeze-2020 в Черном море

Корабли РФ были рядом с участникам учений Sea Breeze-2020, рассказали в Генштабе ВСУ в эфире телеканала "Дом".

Во время тактического маневрирования кораблей, участвовавших в Sea Breeze-2020, российские войска сообщали, что корабли зашли в территориальные воды РФ.

Хотя обучение проходило в юго-западном районе Черного моря – это исключительно территориальные воды Украины.

"Они все равно делали маленькие такие, я бы не сказал, что это были угрозы или опасности для нашей национальной безопасности, но провокации были", – рассказал Андрей Ординович, заместитель начальника управления в Генштабе ВСУ.

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Как сообщил руководитель Института стратегических черноморских исследований Андрей Клименко, корабли Североатлантического альянса приняли участие в нескольких учениях, в частности в украинско-американских учениях «Си Бриз».

По его информации, они будут отрабатывать новые доктрины и боевые тактики, а также взаимодействие с украинскими кораблями. Так, 7 июля в Черное море зашла часть SNMG-2: корабль снабжения ВМС Греции HS Aliakmon (A-470), тральщики TCG Amasra (М 266) ВМС Турции, ESPS Tambre (М 33) ВМС Испании и ITS Gaeta (5554) из Италии. Тральщики отработают поиск и уничтожение морских мин, а также сопровождение кораблей через минные заграждения.

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