Известный украинский артист Андрей Данилко высказался об аннексии Крымского полуострова

В частности, он заявил, что, по его мнению, Крым в 2014 году просто отдали России, прикрываясь всевозможными лозунгами.

Такое мнение он озвучил 2018 года в эфире на "112 Украина".

"Думаю, что Крым отдали РФ. Я не могу понять, как можно было взять и отдать. Артистам комментировать подобные вещи, наверно, не стоит. Надо в этом разбираться. Но я никому не верю – ни этой стороне, ни той. Все время прикрывание какими-то лозунгами: "Мы все так любим Украину". А при этом ты понимаешь, что она разваливается", - заметил он.

По словам Данилко, именно поэтому у него никогда не было доверия к Майдану. Он не верит, что из-за майданов могут произойти какие-то изменения или улучшения в стране. Для Данилко - это все театр с режиссером и сценарием.

"Мне и первый не нравился, честно скажу. Я же живу там рядом. Я не верю в то, что майданы могут принести улучшение. Это всегда для меня театр. Я вижу, что есть режиссер, есть сценарий, есть артисты, есть массовка. И есть люди, которые абсолютно искренне участвовали в Майдане – и в первом, и во втором. Но у меня не было доверия ни к первому, ни ко второму", - сказал артист.

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