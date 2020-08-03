Мальчику, который стал свидетелем нападения на мать, журналистку Анастасию Луговую в поезде "Мариуполь – Киев", понадобится помощь психолога

Как передает Politeka.net, об этом в интервью ТСН сообщил его отец Владимир.

"Он столько раз пересказал эту историю. Каждый раз проживая это и каждый раз доходя до слез. Он говорит: "Мамочка, прости, что я тебя не спас", – рассказал муж пострадавшей.

Напомним, что неизвестный мужчина напал и пытался изнасиловать журналистку телеканала Интер Анастасию Луговую в поезде.

Об этом сообщила сама пострадавшая на своей страничке в Facebook.

Инцидент произошел 31 июля в поезде Мариуполь-Киев.

Журналистка с сыном ехали в купе, когда среди ночи к ним пробрался мужчина и начал избивать женщину.

"Проснулась от ударов по голове. Неизвестный проник в наше купе, одетый был только в трусы, заблокировал двери и начал бить. Прижал к кровати. Держал за горло и бил много раз. Я кричала, проснулся сын. Сын начал кричать и просить "Не бить маму", на что неизвестный развернулся и хотел ударить сына. Я задержала удар, пообещав, что сделаю все что угодно, лишь бы он не бил сына", - рассказала она.

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