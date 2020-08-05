Такой кадр разделил украинцев на два лагеря: часть пользователей сети возмутились такому поведению правоохранительных органов, а некоторые посчитали такой поступок девушки-полицейской правильным и законным.
"Что Вы пишете? Работник полиции выполняет свою работу", "Пусть бабушка пройдет 100 метров к рынку, и никто ее не тронет. Строим правовое государство - поступайте по закону! На проезжей части стоять бабушки безопасно?", "За бабками бегать они герои, а преступников поймать - проблема", "Эти ребята уже 29 лет борются с бабушками и дедушками, но не с бандитами и преступниками. Такая мораль нашей украинской жизни", - писали под снимком.
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Напомним, на Харьковщине пенсионерка "позолотила" ручку мошенницам на тысячи долларов.
Как сообщала Politeka, в Харькове трое парней совершили налет на магазин среди бела дня.
Также Politeka писала, что карманники устроили охоту на харьковчан в центре города.