На фото видно, что к пожилой женщине, которая осуществляла торговлю в неположенном месте, подошла полицейская и, скорее всего, попросила покинуть это место.

Такой кадр разделил украинцев на два лагеря: часть пользователей сети возмутились такому поведению правоохранительных органов, а некоторые посчитали такой поступок девушки-полицейской правильным и законным.

"Что Вы пишете? Работник полиции выполняет свою работу", "Пусть бабушка пройдет 100 метров к рынку, и никто ее не тронет. Строим правовое государство - поступайте по закону! На проезжей части стоять бабушки безопасно?", "За бабками бегать они герои, а преступников поймать - проблема", "Эти ребята уже 29 лет борются с бабушками и дедушками, но не с бандитами и преступниками. Такая мораль нашей украинской жизни", - писали под снимком.