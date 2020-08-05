В сети показали, как полицейская сделала замечание пенсионерке, которая торговала в неположенном месте

Как передает Politeka.net, об этом сообщила украинец в соцсетях.
 
"Это что-то напоминает 33 год. Бабушку не спросили, может у нее буханку хлеба не за что купить. Запомните этих героев, они совершили преступление против собственного народа", - отметил он в подписи к снимку.
 
На фото видно, что к пожилой женщине, которая осуществляла торговлю в неположенном месте, подошла полицейская и, скорее всего, попросила покинуть это место.

Такой кадр разделил украинцев на два лагеря: часть пользователей сети возмутились такому поведению правоохранительных органов, а некоторые посчитали такой поступок девушки-полицейской правильным и законным.

"Что Вы пишете? Работник полиции выполняет свою работу", "Пусть бабушка пройдет 100 метров к рынку, и никто ее не тронет. Строим правовое государство - поступайте по закону! На проезжей части стоять бабушки безопасно?", "За бабками бегать они герои, а преступников поймать - проблема", "Эти ребята уже 29 лет борются с бабушками и дедушками, но не с бандитами и преступниками. Такая мораль нашей украинской жизни", - писали под снимком.

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