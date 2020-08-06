Украинская писательница и борец за национальный язык Лариса Ницой посоветовала, как решить проблему жителей Донбасса

По ее мнению, после деоккупации Луганской и Донецкой областей их жителям придется "заслужить статус граждан Украины".

Такое заявление она сделала в 2018 году для журналистов издания Обозреватнль.

В частности, она посоветовала "перенять опыт Германии" и провести для жителей оккупированных территорий "экзамен на знание истории, знания языка".



"Нужно перенять опыт той же Германии, у них также была разделена пополам страна, одна часть которой была советской, и их объединили. Во-первых, некоторое время на этой территории не должны проводиться выборы. Люди Донбасса должны будут заново становиться гражданами Украины, для этого надо усовершенствовать законодательство о получении украинского гражданства. Обязательно надо ввести на Донбассе экзамен на знание истории, знания языка. Получение гражданства не должно быть автоматическим, надо его заслужить", - уверена Ницой.

"Так у каждой страны. Каждая страна ставит определенные барьеры, определенные ступени, которые человек должен пройти, прежде чем получить гражданство. Это только у нас такого нет, это только мы какая-то уникальная страна, которая совсем ничем своим не дорожит. А другие страны очень дорожат, и нам просто нужно взять то, что давно введено и работает, и не считать это какой-то дискриминацией", - заявила писательница.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой рассказала, как русский язык влияет на украинцев.