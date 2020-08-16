Пользователи сети спрашивают, откуда столько покореженной военной техники в невоюющей, якобы, стране?
На большой территории в степи совсем рядом с украинской границей, возле села Синявское Ростовской области Российской федерации раскинулось кладбище военных орудий. Фото поделились в Телеграм-канале "Ростов Главный".
На снимках можно увидеть большое количество сгоревших танков и поржавевших ракетных установок.
"Откуда её столько? Мы вроде ни с кем не воюем 🧐", - говорится в сообщении Телеграм-канала.
На кровати, без белья и в шелках: фигуристая "избранница" Харламова показала, чем затмила Асмус
Полуголая Бузова неудачно перекрестилась перед выходом на сцену, кадры позора: "Батюшка, ау!"
Украинка с 13-м размером бюста еле впихнула свою гордость в тесное бикини: "Это потеря сознания"
Нацбанк ликвидировал известный банк, что случилось с деньгами украинцев: "96% вкладов...."
Ранее мы писали, пока в Киеве подумывают о новом разедении войск на Донбассе, оккупанты не спят. Блогер Vitauskas опубликовал в социальных сетях видео, на котором четко видно, как российские наемники обустраивают новые позиции на месте оставленных ранее украинскими войсками.
«Оккупанты на Донбассе используют режим тишины, обустраивая новые позиции и роют окопы возле Золотого-5 в сторону позиций ВСУ. Верить в мир с фашистской федерацией может только наивный глупец. В планы обнуленного Гитлера мир не входит», – говорится в подписи.
В это время сами оккупанты также получают по заслугам. Ссылаясь на собственные источники, блогер "Фашик Донецкий" сообщил, что в оккупированный боевиками Новоазовск было доставлено восемь трупов российских военных, которых готовят к эвакуации в РФ.
"Причина смерти - взрыв, наехали на мину, в грузовике. Место счастливого случая - в районе населенного пункта Самсоново", - сообщил блогер.
Напомним, "Кадыровцы" и другие, или Кто воюет в Украине на стороне боевиков "ЛДНР".
Ранее Politeka сообщала, что оккупанты продолжают уничтожать Донбасс, реки и пруды исчезают на глазах: показательные кадры.
Также Politeka писала, что Россия урезает расходы на Крым, счет идет на миллиарды.