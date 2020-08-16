Пользователи сети спрашивают, откуда столько покореженной военной техники в невоюющей, якобы, стране?

На большой территории в степи совсем рядом с украинской границей, возле села Синявское Ростовской области Российской федерации раскинулось кладбище военных орудий. Фото поделились в Телеграм-канале "Ростов Главный".

На снимках можно увидеть большое количество сгоревших танков и поржавевших ракетных установок.

"Откуда её столько? Мы вроде ни с кем не воюем 🧐", - говорится в сообщении Телеграм-канала.

Ранее мы писали, пока в Киеве подумывают о новом разедении войск на Донбассе, оккупанты не спят. Блогер Vitauskas опубликовал в социальных сетях видео, на котором четко видно, как российские наемники обустраивают новые позиции на месте оставленных ранее украинскими войсками.

«Оккупанты на Донбассе используют режим тишины, обустраивая новые позиции и роют окопы возле Золотого-5 в сторону позиций ВСУ. Верить в мир с фашистской федерацией может только наивный глупец. В планы обнуленного Гитлера мир не входит», – говорится в подписи.

Перемирие, говорите? Оккупанты на Донбассе используют режим тишины обустраивая новые позиции и роют окопы возле Золотого-5 в сторону позиций ВСУ.



Верить в мир с фашистской федерацией может только наивный глупец. В планы обнуленного Гитлера мир не входит.https://t.co/VCbqtNKsFj pic.twitter.com/PA11aZrEgc — Մιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) August 14, 2020

В это время сами оккупанты также получают по заслугам. Ссылаясь на собственные источники, блогер "Фашик Донецкий" сообщил, что в оккупированный боевиками Новоазовск было доставлено восемь трупов российских военных, которых готовят к эвакуации в РФ.

"Причина смерти - взрыв, наехали на мину, в грузовике. Место счастливого случая - в районе населенного пункта Самсоново", - сообщил блогер.

Напомним, "Кадыровцы" и другие, или Кто воюет в Украине на стороне боевиков "ЛДНР".

Ранее Politeka сообщала, что оккупанты продолжают уничтожать Донбасс, реки и пруды исчезают на глазах: показательные кадры.

Также Politeka писала, что Россия урезает расходы на Крым, счет идет на миллиарды.