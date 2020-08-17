Украинские женщины могут получить солидные льготы при выходе на пенсию

Об этом советник министра социальной политики Николай Шамбир напомнил гражданам в эфире телеканала "Украина 24", его слова приводит Politeka.net.

По словам чиновника, уйти на пенсию по особым условиям могут украинки-матери, которые входят в две категории. Сейчас возраст выхода на заслуженный отдых в Украине составляет 59,5 лет, но льготникам начисляют пенсию на девять лет раньше.

"Есть льгота для мам, у которых есть пятеро и более детей. Они выходят на пенсию в 50 лет", — заявил Николай Шамбир. Такая же льгота есть для матерей детей-инвалидов, которые получили инвалидность в возрасте до 6 лет. Эти категории раньше идут на пенсию".

Советник министра добавил, что для многодетных матерей Украины действуют специальные правила при определении размера пенсии. К примеру, сумма выплат будет зависеть от количества детей в семье.

"Учитывается стаж по уходу до трех лет, за это платит взносы в Пенсионный фонд государство. Есть свои особенности при учете зарплаты. Эти вопросы учли ограничения, которые могут быть у таких матерей", - отметил Шамбир.

Чиновник добавил, что на размер украинских пенсий существенно повлияет увеличение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен, которое планируют провести уже в сентябре. Как утверждает советник, выплаты должны вырасти у 1,5 миллиона украинцев, которые получают пенсионную минималку.

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