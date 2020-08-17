Государственная экологическая инспекция хочет создать для инспекторов электронный кабинет на базе Blockchain, где будут храниться данные по проверкам.

Об этом сообщает глава ведомства Андрей Малеваный в Facebook, передает Знай.юа.

Сьогодні підбили підсумки першого півріччя та окреслили подальшу трансформацію відомства на розширеній апаратній нараді...

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Gepostet von Андрій Мальований am Freitag, 14. August 2020

"Инспекторы должны иметь доступ через смартфоны или планшеты к автоматизированной системе контроля, где будут храниться все данные о предприятии, проверки, предписания. Результаты проверок и планы должны стать открытыми и прозрачными", - пишет Рисованный.

Также планируется созданием должности заместителя председателя Госэкоинспекции, который будет отвечать за прозрачность и цифровизацию деятельности ведомства.