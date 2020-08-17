Государственная экологическая инспекция хочет создать для инспекторов электронный кабинет на базе Blockchain, где будут храниться данные по проверкам.
Об этом сообщает глава ведомства Андрей Малеваный в Facebook, передает Знай.юа.
"Инспекторы должны иметь доступ через смартфоны или планшеты к автоматизированной системе контроля, где будут храниться все данные о предприятии, проверки, предписания. Результаты проверок и планы должны стать открытыми и прозрачными", - пишет Рисованный.
Также планируется созданием должности заместителя председателя Госэкоинспекции, который будет отвечать за прозрачность и цифровизацию деятельности ведомства.