Андрей Малеванный сообщил о планах нового кабинета на базе Blockchain

Государственная экологическая инспекция хочет создать для инспекторов электронный кабинет на базе Blockchain, где будут храниться данные по проверкам.

Об этом сообщает глава ведомства Андрей Малеваный в Facebook, передает Знай.юа.

"Инспекторы должны иметь доступ через смартфоны или планшеты к автоматизированной системе контроля, где будут храниться все данные о предприятии, проверки, предписания. Результаты проверок и планы должны стать открытыми и прозрачными", - пишет Рисованный.

Также планируется созданием должности заместителя председателя Госэкоинспекции, который будет отвечать за прозрачность и цифровизацию деятельности ведомства.



