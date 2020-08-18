До конца 2020 года планируют создать новую территориальную сеть инспекций, провести кадровые изменения и увеличить размер штрафов

Об этом сообщил председатель ГЭИ Андрей Малеваный на своей странице в Facebook по результатам аппаратного совещания Госэкоинспекции с руководителями всех региональных инспекций и центрального аппарата, передает Znaj.ua.

"Главная задача до конца года - провести комплексное реформирование Госэкоинспекции: нужны кадровые, структурные и законодательные изменения», - написал Андрей Малеваный.

В рамках трансформации ГЭИ в частности уже создано управление, которое будет отвечать за комплексные проверки крупнейших предприятий-загрязнителей в Украине.

"Уже создано Управление промышленного надзора, которое будет контролировать крупнейшие предприятия-загрязнители и непосредственно из центра координировать комплексные проверки. В этом управлении будет отдел промышленного загрязнения, который будет работать в Кривом Роге, ведь именно там находится наибольшее количество стационарных источников выбросов в атмосферный воздух на территории Украины – около 20%», - отметил Андрей Малеваный.

До конца года в ГЭИ планируется также осуществление территориальной реформы.