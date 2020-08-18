Об этом сообщил председатель ГЭИ Андрей Малеваный на своей странице в Facebook по результатам аппаратного совещания Госэкоинспекции с руководителями всех региональных инспекций и центрального аппарата, передает Znaj.ua.
В рамках трансформации ГЭИ в частности уже создано управление, которое будет отвечать за комплексные проверки крупнейших предприятий-загрязнителей в Украине.
"Уже создано Управление промышленного надзора, которое будет контролировать крупнейшие предприятия-загрязнители и непосредственно из центра координировать комплексные проверки. В этом управлении будет отдел промышленного загрязнения, который будет работать в Кривом Роге, ведь именно там находится наибольшее количество стационарных источников выбросов в атмосферный воздух на территории Украины – около 20%», - отметил Андрей Малеваный.
До конца года в ГЭИ планируется также осуществление территориальной реформы.
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"Территориальная реформа будет продолжена, целью-объединение некоторых областей и создание новой территориальной сети Госэкоинспекции.
Для эффективной работы инспекции в регионах, нужно налаживать работу с областными администрациями и правоохранительными органами. Эту задачу поставили сегодня нашим руководителям региональных инспекций", - подчеркнул Андрей Малеваный.
Сейчас идет реформирование ГЭИ и на законодательном уровне, в частности, ожидается принятие законопроекта №3091.
"Сейчас разрабатываются законопроекты, подзаконные акты, постановления, которые позволят экоинспекторам работать более эффективно. Прежде всего, мы ждем принятия проекта ЗУ «О государственном экологическом контроле» №3091 и внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно увеличения штрафов», - добавил Андрей Малеваный.