Писательница Лариса Ницой призвала Россию переселить к себе весь Донбасс и Крым

По ее мнению, если Россия намерена решать свои демографические проблемы за счет украинцев, она может "переселить себе весь Донбасс и Крым".

Такое мнение она высказала в интервью для издания Обозреватель в 2018 году.

В частности она вспомнила заявление президента РФ Путина о существенном сокращении женщин детородного возраста, о демографических проблемах и планах по "привлечению соотечественников в Россию".

"Супер! Гениально! Пусть Путин переселяет себе весь Донбасс и Крым, и пусть они ему решают детородные проблемы в России. Я являюсь сторонницей того, чтобы отгородиться от "русского мира" китайской стеной, поставить сплошные дезинсекторы, дезинфекторы – чтобы, не дай бог, не касаться всего того, что они продуцируют", - отметила она.

Также ранее сообщалось, что Лариса Ницой, сделала резкое заявление о России.

По ее мнению, Россия мечтает уничтожить Украину, чтобы окончательно присвоить себе ее культурное наследие, в частности – древнюю украинскую письменность. По словам Ницой, украинцам от кириллицы "нельзя отказываться ни в коем случае".

"Почему Россия все время хотела уничтожить нас? Они хотели быть причастными к древней цивилизации, а мы им мешаем. Это как престол и наследники этого престола. Россия хочет нас убрать, чтобы нашим наследием завладеть, в том числе нашей древней кириллицей", - отметила писательница.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой рассказала, как русский язык влияет на украинцев.