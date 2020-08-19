Лидер политсилы "Рідна країна" Николай Томенко обратил внимание украинцев к актуальной проблеме подготовленности школ к карантинному образованию

Об этом Николай Томенко пишет на своей странице в сети Facebook, передает Znaj.ua. Далее приводим слова автора без комментариев.

На днях написал о серьезной обеспокоенности отсутствием системной подготовки со стороны правительства и местных властей к началу учебного года в учреждениях общего среднего образования. Также обратил внимание на поборы с родителей на дозаторы, бесконтактные термометры и др в Киеве и вообще по стране.

После моей критики Киевский городской голова посетил одну из гимназий и проинформировал, что все хорошо, а город приобрел почти 3 тысячи термометров.

Хочу проинформировать Киевскую власть, что в украинской столице около 500 учреждений общего среднего образования, 430 из них - коммунальные!

В среднем в каждой школе-гимнизии 20-35 классов.

Итак, только бесконтактных термометров нужно не менее 10 тысяч (требование - 1 термометр на класс). При таких обстоятельствах только более 7 000 термометров должны докупить родители!!!

Неужели город тратя сотни миллионов на свой пиар: СМИ, фонтаны и тому подобное не способны выделить несколько десятков миллионов на подготовку школ к карантинному образованию.

Кроме того, в Киеве, молчу о сельской Украине, до сих пор не подключены к интернету все школьные компьютеры.

Есть проблема с финансированием дополнительной оплаты учителей и преподавателей учебных заведений (и среднего и высшего), поскольку классы или группы поделят на подгруппы для обеспечения санитарной дистанции. Для понимания, в Киеве во многих, так называемых спальных районах, средняя численность детей в классе более 30 человек!

Именно поэтому, требуется увеличение финансирования образования не только из местных бюджетов, но и через предоставление целевой субвенции из государственного бюджета.