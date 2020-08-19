Администрации рынка "Столичный" со ссылкой на достоверные источники заявила о подготовке рейдерского захвата предприятия
Об этом сообщает "Голос.ua".
Как сообщили в администрации, неизвестные лица с помощью поддельных документов и при поддержке частных "охранных фирм" планируют в ближайшее время незаконно захватить контроль над предприятием.
В администрации подчеркнули, что на сегодняшний день не существует никаких предпосылок, в том числе решений компетентных органов для смены руководства, участников и бенефициарных владельцев рынка "Столичный".
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Также на предприятии сообщили, что уже уведомили правоохранительные органы о возможных незаконных действиях третьих лиц относительно рынка "Столичный" и приняли все необходимые меры для предотвращения этого преступления.
По информации источников, за подготовкой рейдерского захвата стоят учредители Stolitsa Group Владислава Молчанова и Раймондас Туменас.
По данным сайта “Наші гроші”, Владислава Молчанова является бизнес-партнером депутата Киевсовета Дениса Москаля.
Кроме того, Молчанова является гражданской женой экс-министра юстиции Крыма Сергея Коровченко, которого Генпрокуратура подозревает в организации “референдума” в Крыму. По данным журналистов, в Киеве же супружеская чета известна рейдерской деятельностью, направленной на объекты недвижимости. В частности, их имена связывают с незаконной застройкой по улице Мичурина, 44 в Печерском районе Киева.