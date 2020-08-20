Украинец заменил советскую звезду на украинский герб при входе в парк "Победы" в Киеве
Как передает Politeka.net, полный процесс работы Алексей Гончарук описал на своей страничке в Facebook.
"На днях, гуляя со своим другом по парку, он указал мне на стелу, которая стоит при входе в парк «победа». Там висела большая «советская звезда» с изображенным на ней Кремлем и надписью «СССР». Друг указав мне на это, прокомментировал: «у нас, во Львове, уже бы давно сняли тот стыд». Когда я увидел - я был в шоке. Мне было стыдно. Я живу здесь всю свою жизнь и как - то привык не обращать внимание, но когда мне заметили - я стоял в ступоре", - отметил он.
"На днях, гуляя со своим другом по парку, он указал мне на стелу, которая стоит при входе в парк «победа». Там висела большая «советская звезда» с изображенным на ней Кремлем и надписью «СССР». Друг указав мне на это, прокомментировал: «у нас, во Львове, уже бы давно сняли тот стыд». Когда я увидел - я был в шоке. Мне было стыдно. Я живу здесь всю свою жизнь и как - то привык не обращать внимание, но когда мне заметили - я стоял в ступоре", - отметил он.
По его словам, это и подтолкнуло его к данному поступку.
"В 2020 году, в столице Украины, в большом(людном) парке - висит рисунок центрального города страны, которая воюет с нами 7-ой год. Я привык видеть граждан этой страны в прицел и без всякой мысли - стрелять!!! Мне не все равно, как называются улицы, рисунки, которые у нас символы, язык.", - отметил Алексей.
Пришёв в парк ночью, он демонтировал "звезду", а уже на следующий день занялся созданием Герба.
"Две ночи, два дня, несколько помощников(спасибо им огромное!!!) 1000грн семейного бюджета и все получилось", - отметил мужчина.
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Останавливаться на достигнутом он не собирается.
"Параллельно с ремонтами, которые я проводил собственноручно ночью, днем я боролся с этим в кабинетах власти. Сейчас прошу городские власти заменить еще 2 звезды. Потому что мне это будет дорого и трудно. Потому что демонтировать ту большую звезду без проблем с полицией - не удастся", - уверен мужчина.
"Мы не только разрушаем, уничтожаем. Мы предлагаем, сами строим. Друзья, сражаемся за нашу страну!!! Строим, создаем, развиваем! Верьте в себя! Вы все можете! Все в наших силах! Это наша страна!", - заключил он.
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