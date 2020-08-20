А как вы оцените такой поступок мужчины?

Украинец заменил советскую звезду на украинский герб при входе в парк "Победы" в Киеве





"На днях, гуляя со своим другом по парку, он указал мне на стелу, которая стоит при входе в парк «победа». Там висела большая «советская звезда» с изображенным на ней Кремлем и надписью «СССР». Друг указав мне на это, прокомментировал: «у нас, во Львове, уже бы давно сняли тот стыд». Когда я увидел - я был в шоке. Мне было стыдно. Я живу здесь всю свою жизнь и как - то привык не обращать внимание, но когда мне заметили - я стоял в ступоре", - отметил он. Как передает Politeka.net , полный процесс работы Алексей Гончарук описал на своей страничке в Facebook."На днях, гуляя со своим другом по парку, он указал мне на стелу, которая стоит при входе в парк «победа». Там висела большая «советская звезда» с изображенным на ней Кремлем и надписью «СССР». Друг указав мне на это, прокомментировал: «у нас, во Львове, уже бы давно сняли тот стыд». Когда я увидел - я был в шоке. Мне было стыдно. Я живу здесь всю свою жизнь и как - то привык не обращать внимание, но когда мне заметили - я стоял в ступоре", - отметил он.

По его словам, это и подтолкнуло его к данному поступку.

"В 2020 году, в столице Украины, в большом(людном) парке - висит рисунок центрального города страны, которая воюет с нами 7-ой год. Я привык видеть граждан этой страны в прицел и без всякой мысли - стрелять!!! Мне не все равно, как называются улицы, рисунки, которые у нас символы, язык.", - отметил Алексей.

Пришёв в парк ночью, он демонтировал "звезду", а уже на следующий день занялся созданием Герба.

"Две ночи, два дня, несколько помощников(спасибо им огромное!!!) 1000грн семейного бюджета и все получилось", - отметил мужчина.

Останавливаться на достигнутом он не собирается.

"Параллельно с ремонтами, которые я проводил собственноручно ночью, днем я боролся с этим в кабинетах власти. Сейчас прошу городские власти заменить еще 2 звезды. Потому что мне это будет дорого и трудно. Потому что демонтировать ту большую звезду без проблем с полицией - не удастся", - уверен мужчина.