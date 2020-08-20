Медсестра инфекционного отделения в Подольской городской больницы 9 рассказала о реалиях в украинских больницах

По ее словам, медсестрам, работающим в инфекционных отделениях "красной" зоны, приходится проводить по 6-10 часов возле "тяжелых" пациентов с китайским вирусом. Она отметила, что некоторым пациентам нужно по три раза в день ставить капельницы.

Об этом она рассказала в интервью для издания Громадське.

"Бывает, по 6-10 часов проводим там, из-за чего работаем в памперсах. По возможности мы меняем друг друга", – рассказала она о тяжелых буднях.

Медсестра также рассказала, что самое трудное в работе – это морально поддержать больных.

"Заходишь и видишь, как они глазами умоляют о помощи. Здесь нужно быть не только профессиональной медсестрой, но и психологом, уметь поддержать, успокоить человека. Они просят о помощи, ты пытаешься это сделать, но не всегда получается, к сожалению, летальные случаи есть", – сказала Барановская.

По ее мнению, люди расслабились во время пандемии китайского вируса и не понимают, с чем столкнулись.

"Я бы хотела, чтобы хоть кто-то из тех, кто говорит, что вирус – это миф, пришел к нам в больницу и посмотрел, какие есть пациенты, как тяжело они болеют. Я хочу, чтобы люди понимали, что это не выдумки, вирус реальный. Я хочу, чтобы они носили маски хотя бы в общественных местах, в транспорте", – резюмировала медсестра.

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Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.

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