Медсестра инфекционного отделения в Подольской городской больницы 9 рассказала о реалиях в украинских больницах
По ее словам, медсестрам, работающим в инфекционных отделениях "красной" зоны, приходится проводить по 6-10 часов возле "тяжелых" пациентов с китайским вирусом. Она отметила, что некоторым пациентам нужно по три раза в день ставить капельницы.
Об этом она рассказала в интервью для издания Громадське.
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"Бывает, по 6-10 часов проводим там, из-за чего работаем в памперсах. По возможности мы меняем друг друга", – рассказала она о тяжелых буднях.
Медсестра также рассказала, что самое трудное в работе – это морально поддержать больных.
"Заходишь и видишь, как они глазами умоляют о помощи. Здесь нужно быть не только профессиональной медсестрой, но и психологом, уметь поддержать, успокоить человека. Они просят о помощи, ты пытаешься это сделать, но не всегда получается, к сожалению, летальные случаи есть", – сказала Барановская.
По ее мнению, люди расслабились во время пандемии китайского вируса и не понимают, с чем столкнулись.
"Я бы хотела, чтобы хоть кто-то из тех, кто говорит, что вирус – это миф, пришел к нам в больницу и посмотрел, какие есть пациенты, как тяжело они болеют. Я хочу, чтобы люди понимали, что это не выдумки, вирус реальный. Я хочу, чтобы они носили маски хотя бы в общественных местах, в транспорте", – резюмировала медсестра.
Напомним, в Одессе сообщили новые правила проживания во время карантина.
Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.
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