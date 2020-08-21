Председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный подвел итоги работы ГЭИ за неделю

Соответствующий отчет он опубликовал на своей странице в сети Facebook, передает «Знай».

Приводим слова автора без комментариев

С 14 по 20 августа 2020 года Госэкоинспекция:

• провела 397 проверок на 209 объектах;

• составила 499 протоколов об административных правонарушениях;

• 138 тыс грн - наложены штрафные санкции;

• 79 тыс грн - взыскано в государственный бюджет;

• 2,8 млн грн - рассчитано убытков окружающей среде;

• почти 1,5 млн грн - предъявлено претензий;

• 205 тыс грн - взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке.

Наиболее резонансное нарушение требований природоохранного законодательства произошло в Винницкой области. Неустановленные лица удалили 260 деревьев различных пород и диаметров.

Нарушение зафиксировано на территории Надднестрянской сельского совета Мурованокуриловецкого района между кварталом 64 ГП «Мурованокуриловецкий райагролес» Винницкого областного коммунального специализированного лесохозяйственного предприятия «Виноблагролес» и автодорогой сообщением Мурованые Куриловцы – Новоднестровск.

Инспекция рассчитала убытки на сумму почти 1,2 млн грн. Материалы направлены в Управление СБУ в Винницкой области для принятия решения относительно открытия уголовного производства.