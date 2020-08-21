Председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеванный подвел итоги работы ГЭИ за неделю
Соответствующий отчет он опубликовал на своей странице в сети Facebook, передает «Знай».
Приводим слова автора без комментариев
С 14 по 20 августа 2020 года Госэкоинспекция:
• провела 397 проверок на 209 объектах;
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• составила 499 протоколов об административных правонарушениях;
• 138 тыс грн - наложены штрафные санкции;
• 79 тыс грн - взыскано в государственный бюджет;
• 2,8 млн грн - рассчитано убытков окружающей среде;
• почти 1,5 млн грн - предъявлено претензий;
• 205 тыс грн - взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке.
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