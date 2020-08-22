Украинский эксперт в сфере ресторанного бизнеса и писательница Поли Леви рассказала, как работает сервис доставки "Glovo"

Девушка обвинила во лжи генерального менеджера компании Дмитрия Расновского, передает znaj.ua.

Об этом стало известно благодаря новой публикации Поли Леви в сети Facebook.

"Пока все рестораны продолжают выбивать свои честно заработанные деньги у Глово, их СЕО продолжает раздавать свои лживые интервью о том, какие они классные. Наши рестораны ￼￼с начала этого года не получили ни одной гривны от Глово. Общий долг Глово нам составляет -170 000 грн по безналу. Письма остаются без ответов. Звонить некуда. Сверки делать просто не с кем. Сейчас будем оформлять иски в суд от каждого предприятия, потому что звонить в колокол уже надоело. Долгов у Глово куча, двум моим знакомым инвесторам предложили выкупить сервис Глово Украина еще месяц назад. Минусы у них большие, с операционкой не справляются. Сео раздает лживые (скорее всего, проплаченные) интервью в которых рассказывает, как у них все прекрасно. Менеджеры бегут оттуда, как и курьеры.", - пишет Поли.