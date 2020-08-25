В Черновцах во вторник, 25 августа люди митингуют против "красных" карантинных ограничений

Об этом информирует Politeka со ссылкой на информацию, размещенную на Telegram-канале Павловский.

По данным ресурса, около местного горсовета собрались на протест предприниматели, а также сотрудники торгово-развлекательных центров и салонов красоты.

Митингующие требуют отменить карантинные ограничения, из-за которых их работа остановилась.

Собравшиеся несут в руках плакаты: "Мы не рабы!", "Кто будет оплачивать наши счета?", "Нет красной зоне", "Накормите моих детей, и я останусь дома" и другие.

Politeka писала о том, что раскрыты новые правила для простых украинцев в условиях адаптивного карантина. Соответствующую информацию во время сегодняшнего брифинга озвучил глава Минздрава Максим Степанов.

Он напомнил, что уже через неделю стартует новый учебный год, и ведомство подготовило новые противоэпидемические правила для таких заведений.

"Была обновлена рекомендация..., например, для учеников 1-4 классов передвижение по учебным заведениям будет разрешаться без использования маски/респираторов. В регионах, которые внесены в оранжевую зону, учителям будут рекомендовать использовать защитные щитки и придерживаться дистанции. Допуск учителей к работе будет возможен после проведения термометрии", - подчеркнул Максим Степанов.

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