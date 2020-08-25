Но некоторые запреты все же остались

Городской совет Черновцов разрешил работу общественного транспорта, школ, рынков и торгово-развлекательных центров.

Такое решение было принято депутатами на внеочередном заседании сессии горсовета, сообщает Politeka со ссылкой на Укринформ.

Так, депутаты разрешили работу в городе общественного транспорта, рынков, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов, школ и детских садов.

"Установить работу общественного транспорта в режиме специальных перевозок; субъектов хозяйствования (торговли, бытовых услуг, рынков, торговых комплексов, кинотеатров, спортивных залов и т.п.) при условии соблюдения противоэпидемических учреждений; общепита, при условии присутствия в зале не более 20 лиц, но не менее 10 квадратных метров зала на 1 человека; дошкольных учебных заведений и учреждений общего образования при условии соблюдения рекомендаций государственного санитарного врача Украины ", – идет речь в принятом решении.

Одновременно с этим, депутаты запретили работу развлекательных заведений и развлекательных зон в пределах ТЦ и проведение массовых мероприятий с числом участников более 20 человек (в закрытых помещениях).

Politeka писала, что в Черновцах во вторник, 25 августа люди митингуют против "красных" карантинных ограничений. Около местного горсовета собрались на протест предприниматели, а также сотрудники торгово-развлекательных центров и салонов красоты.

Митингующие требуют отменить карантинные ограничения, из-за которых их работа остановилась. Собравшиеся несут в руках плакаты: "Мы не рабы!", "Кто будет оплачивать наши счета?", "Нет красной зоне", "Накормите моих детей, и я останусь дома" и другие.

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