В Украине в случае худшего сценария по пандемии китайского вируса могли бы скончаться 145 тысяч человек

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Politeka со ссылкой на Апостроф.

По словам заместителя министра здравоохранения, худший, "черный" сценарий произошел бы в Украине, если бы властями не были внедрены соответствующие карантинные меры.

"Если бы мы не внедряли карантинных мероприятий, то по "черному" было бы 145 тысяч умерших, а по "желтому" – 125 тысяч. Рекомендую зайти на счетчики, показывающие количество зараженных, посмотреть на другие страны, и увидеть ужасную статистику летальности от коронавируса", – сказал Ляшко.

Чиновник добавил, что на данный момент Украина продолжает двигаться по "желтому" сценарию, согласно которому до конца 2020 года в Украине от китайского вируса умрет 4 тысячи человек.

Politeka писала, что местные выборы в Украине, запланированные на 25 октября, могут отменить и назначить на другую дату. На это могут пойти, если ситуация с заболеваемостью китайским вирусом будет и дальше ухудшаться. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что сегодня Украина поделена на так называемые территории эпидемиологической опасности.

"И если мы будем отмечать превышение … 50% территории будет в "красной зоне", то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов", - отметил Ляшко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как будет проходить обучение в школах "красных зон". По его словам, новый учебный год начнется в Украине 1 сентября в привычном формате. Однако в регионах, попавших в "красную" зону, школы будут закрываться на карантин так же, как во время эпидемии гриппа.

Также Шмыгаль призвал украинцев не верить в манипуляции, распространяющиеся в обществе.

"Учебный год начнется в Украине 1 сентября. Нормальный учебный год. Это важно. Потому что люди переживают. Есть какие-то спекуляции, манипуляции, что все будут учиться дома, что социализации детей не будет. Есть масса просьб: пустите хоть в первый класс хоть на один день детей, чтобы дети увидели, что это такое. Нет. У нас учебный год начинается 1 сентября", – отметил Шмыгаль.

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