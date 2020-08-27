Госэкоинспекция получит рычаг воздействия на главных загрязнителей воздуха в Украине

Об этом сообщил глава инспекции Андрей Малеваный, передает Знай.

Далее приводим текст автора без изменений и комментариев:

В июне Украина присоединилась к европейской системе онлайн освещения данных о качестве атмосферного воздуха.

Данные, которые можно увидеть на сайте Европейского экологического агентства, передаются с постов мониторинга в Донецкой области. Пока это единственная область, охваченная мониторингом, который соответствует требованиям Директив ЕС.

Сегодня имел возможность осмотреть один из пунктов системы в Краматорске. Он находится по улице Богдана Хмельницкого, 6.

Состоит пост из нескольких приборов: пиломера, газоанализаторов, газохроматографического и метеорологического комплексов.

Сейчас измеряются концентрации таких веществ, как оксид углерода (СО), окислы азота (NOx, NO, NO2), диоксид серы (SOH2), озон (O3), фенол (C6H5OH), формальдегид (CH2O), бензол, толуол, этилбензол и ксилолы (BTEX).

Создание системы мониторинга воздуха в Украине – важнейшая задача, которую нужно выполнить как и в рамках соглашения с ЕС, так и для улучшения качества воздуха.

Думаю, что последнее как раз больше всего волнует украинцев. О загрязнении воздуха они узнают лишь ориентируясь на собственные ощущения, а не на точные проверенные данные. Государственная экологическая инспекция получает десятки обращений относительно неприятного запаха в воздухе, а придя на проверку не выявляет отклонений.

Когда в Украине появится система мониторинга воздуха, все государственные учреждения, в частности, и ДЭИ, смогут реагировать на опережение. За информацией с постов можно будет следить в реальном времени и проводить мероприятия, чтобы ликвидировать загрязнение. А Государственная экологическая инспекция быстро будет узнавать о выбросах предприятий и инициировать их проверки.

Таким образом, у нас появится рычаг воздействия на основных загрязнителей окружающей среды, ведь данные о воздухе наряду с их мощностями будут открыты для всех граждан Украины.