Украинская писательница Лариса Ницой дала неожиданный совет по жителям Донбасса

В частности, писательница посоветовала заменить руководящий и преподавательский состав общеобразовательных школ Донбасса при реинтеграции оккупированных территорий.

Такое мнение она озвучила в программе "Острое вопрос" для журналистов издания Обозреватель.

"Надо менять педагогический состав, освободить весь руководящий состав, всех учителей, которые учили детей", – заявила она.

По мнению писательницы, чтобы обеспечить Донбасс педагогическими кадрами, на этой территории следует строить общежития и приглашать учителей с подконтрольной части Украины.

"Кто-то может там жить, а кто-то работать по контракту – поработал по контракту, уехал, а кто-то следующий приехал", – объяснила Ницой.

Она заявила, что не только на Донбассе, но и вообще в Украине должна быть гуманитарная политика, которой, по ее мнению, пока нет.

В этом контексте писательница обратила внимание на то, что оккупационные власти "ДНР" и "ЛНР" проводят в школах своеобразное "патриотическое воспитание" и посоветовала провести такое в Украине.

"Там учат защищать свою территорию, а у нас не учат. Это тоже составляющая гуманитарной политики – нам тоже надо приучать детей к обязанности защищать свою страну", – подчеркнула она.

Напомним, Ницой упрекнула русскоязычных украинцев за незнание государственного языка.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

Также Politeka писала, что Ницой резко оценила слова Зеленского об окончании сражения на Донбассе.