Народный артист Украины Богдан Бенюк поделились своими впечатлениями о том, какой стала Украина за 29 лет независимости

По его словам, он гордится Украиной и уверен, что пока украинцы будут бороться за свою страну ее ждет счастливое будущее - ведь в этом сила украинцев. Артист добавил, что в этом украинцам может помочь национальное самосознание, без него никаких шансов на развитие не будет.

Своими мыслями он поделился с журналистами издания lifestyle.24tv.ua.

"В борьбе мы добудем то, что нужно. Наша страна такая растянутая по уголкам, такая разнообразная, разношерстная. И до тех пор, пока не будет национального самосознания, ровным счетом никаких шагов не будут предпринимать", - считает Бенюк.

Он также отметил, что ни один президент нашей страны не был патриотом, когда приходил к власти - украинцы воспитали в них патриотизм.

Бенюк напомнил, что не было года, чтобы Украина не боролась за свою государственность, поэтому украинцам не помешает сделать выводы из истории.

"За последние годы президенты не были патриотами. Их воспитывал народ Украины. Парадоксальная вещь, но это так. Мы знаем, что за нашу государственность продолжается борьба веками. И хотя бы оправдать и помнить тех людей, которые положили свою жизнь за независимость Украины, хотя бы сделать выводы из истории, то это было бы уже очень много", - отметил Бенюк.

Как сообщала Politeka, Бенюк указал украинцам на политический промах

Также Politeka писала, что Бенюк предложил наказание для украинцев, гастролирующих в РФ.