В сети показали, как на Харьковщине готовились к приезду президента Украины Владимира Зеленского
Как передает Politeka.net, соотвтетственные снимки появились на Telegram-канале ВАХЕ.
Кадры были сняли в поселке Песочин под Харьковом.
"К приезду Зеленского в Песочине ночью клали асфальт. Никогда такого не было и вот опять", - говорится в подписи к снимку.
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"В Песочин приезжает Зеленский, красят даже пеньки", - отметили очевидцы.
Стоить отметить, что это не первый случай, когда в сеть выкладывают подобные кадры.
Ранее мы сообщали, что военных в Луцке заставили выгрести воду из луж, образовавшихся после дождя из-за больших ям на дороге, потому что в город 9 июля должен приехать президент Владимир Зеленский.
Также на Волыни, накануне приезда Владимира Зеленского вдоль всего маршрута кортежа главы государства за рекордное время сделали ямочный ремонт. А на дорогах наносили разметку и устанавливали дорожные знаки.
Напомним, в Харькове показали, насколько тщательно готовятся к приезду Зеленского.
Как сообщала Politeka, Зеленский экстренно вылетает в Харьков: что известно о ситуации.
Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.