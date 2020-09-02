В сети показали, как на Харьковщине готовились к приезду президента Украины Владимира Зеленского

Как передает Politeka.net, соотвтетственные снимки появились на Telegram-канале ВАХЕ.

Кадры были сняли в поселке Песочин под Харьковом.

"К приезду Зеленского в Песочине ночью клали асфальт. Никогда такого не было и вот опять", - говорится в подписи к снимку.

"В Песочин приезжает Зеленский, красят даже пеньки", - отметили очевидцы.

Стоить отметить, что это не первый случай, когда в сеть выкладывают подобные кадры.

Ранее мы сообщали, что военных в Луцке заставили выгрести воду из луж, образовавшихся после дождя из-за больших ям на дороге, потому что в город 9 июля должен приехать президент Владимир Зеленский.

Также на Волыни, накануне приезда Владимира Зеленского вдоль всего маршрута кортежа главы государства за рекордное время сделали ямочный ремонт. А на дорогах наносили разметку и устанавливали дорожные знаки.

Напомним, в Харькове показали, насколько тщательно готовятся к приезду Зеленского.

Как сообщала Politeka, Зеленский экстренно вылетает в Харьков: что известно о ситуации.

Также Politeka писала, что жителей области просят не ездить в Харьков, срочное заявление.