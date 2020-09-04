Военный волонтер Роман Доник резко высказалась о протесте украинских аристов перед Кабмином

Как сообщает Politeka, соответственный пост он опубликовал на своей страничке в Facebook.

"Граждане артисты, так вы же за него агитировали и голосовали! Вы поете на его праздниках! Зачем эти возмущения в отношении индустрии, которая умирает? Просто позвоните своему дружбану и задайте вопрос в лоб, или в глаза, или еще как-то!", - предложил волонтер.

По его словам, артистам стоило бы обратиться к президенту еще раньше.

"Бл*, они митинги корчат возле Кабмина! Нах**а?! Зашли бы на трибуну 24 го августа и спросили, глядя в переносицу! "Вова, какого Одесса зажигает, а нам нельзя, можно ли, но не всем?", - отметил волонтер.

Напомним, украинская певица Оля Полякова, которая инициировала под Кабмином митинг представителей музыкальной индустрии, призвала президента Владимира Зеленского повлиять на правительство и позволить артистам полноценно осуществлять свою творческую деятельность с соблюдением карантинных правил.

Напомним, что Полякова наплевала на стыд и показала своих «близняшек» во весь экран: «Ах, какие большие…».

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