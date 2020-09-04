В сети показали, чем кормят украинских школьников на завтрак

Украинка Катерина Гришекина на своей странице в сети Facebook сообщила, что в школах в Киеве детям на завтрак якобы дают ланч-боксы с достаточно малым разнообразием продуктов. А те, что есть, не очень полезны для детского организма, более того некоторые продукты несвежие.

Свои слова она подкрепила фотодоказательствами.

На фото видно, что в завтрак из ланч-бокса входит: два кусочка сыра, маленькая булочка, одно яблоко и одна слива, кусочек несвежего банана и пакетик сока.

"Помните Зеленскую, которая ездила по школам, с целью реформы и улучшения питания? Так вот, для меня дно в этой стране пробито окончательно. Так выглядит школьный ланч-бокс, завтрак... это просто дикий трэш. Накормите этим 450 человек, сидящих в Раде! Пусть едят это на завтрак, обед и ужин", — эмоционально написала киевлянка.

Украинцы в сети также выразили свое недовольство рационом детей, удивляясь: "За что такое детям?". Правда нашлись родители, которые были удивлены таким завтраком, потому что уверяют, что в их школах достойное питание.

"Мой ребенок говорит ледяной чай. Блин полова чай...почему?", "Это обеды для детей? Или отходы ресторана для тех, кому оооочень нужно?", "Спросила у младшей, чем их сегодня кормили. Ответила, что рис с мясом и помидор. Думаю, что не плохой вариант", " Какой кошмар".

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