Украинский пенсионер был вынужден вызывать правоохранителей, чтобы не умереть с голода

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции в Ровненской области.

"Мне нужна помощь полиции! — такая просьба поступила патрульным около 11 утра. Экипаж отправился на улицу Можайского и по указанному адресу их встретил мужчина почтенного возраста. Ровенчанин рассказал, что его жена недавно умерла, дети отказались и давно не посещают, а денег на питание нет. Единственный, кто иногда помогает с продуктами - это соседка", - говорится в сообщении.

Дедушке просто-напросто не было чего кушать.
 
"Помогите мне. Мне не за что купить еды...", - рассказал он полицейским.

Патрульные сразу поехали в магазин, купили все, что заказал дедушка. И связались с социальными службами, работники которой обещали его навестить в ближайшее время.

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Ранее мы рассказывали, что будет с пенсиями в 2021 году.

По словам Дениса Шмыгаля, на 2021 год запланирована не только индексация пенсий, но также введение доплат для пенсионеров, которые старше 75 лет.

"Мы в следующем году планируем сделать постоянные доплаты тем, кто достиг 75+", - отметил премьер.

Кроме этого, в следующем году наконец-то запустят накопительную пенсионную систему. Правда, внедрение этого уровня будет проходить в экспериментальном режиме. Отмечается, что украинцы смогут делать личные накопления, откладывая 2% от единого социального взноса и 2% от платы, которую человек платит.

Напомним, что украинцам готовят новые правила выплаты пенсий и зарплат, кто получит больше денег

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