Украинский пенсионер был вынужден вызывать правоохранителей, чтобы не умереть с голода
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе полиции в Ровненской области.
Патрульные сразу поехали в магазин, купили все, что заказал дедушка. И связались с социальными службами, работники которой обещали его навестить в ближайшее время.
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Ранее мы рассказывали, что будет с пенсиями в 2021 году.
По словам Дениса Шмыгаля, на 2021 год запланирована не только индексация пенсий, но также введение доплат для пенсионеров, которые старше 75 лет.
"Мы в следующем году планируем сделать постоянные доплаты тем, кто достиг 75+", - отметил премьер.
Кроме этого, в следующем году наконец-то запустят накопительную пенсионную систему. Правда, внедрение этого уровня будет проходить в экспериментальном режиме. Отмечается, что украинцы смогут делать личные накопления, откладывая 2% от единого социального взноса и 2% от платы, которую человек платит.
Напомним, что украинцам готовят новые правила выплаты пенсий и зарплат, кто получит больше денег
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