Бывший командующий батальона "Айдар" Сергей Мельничук вспомнил детали о начале военных действий на востоке Украины

Он вспомнил на своей странице в сети Facebook, что 5 сентября 2014 года, утром, украинские солдаты заметили два брошенных танка на посту Металист. Мельнычук доложил об этом коммандыванию, сразу получил приказ занять блокпост и ждать подкрепления. После этого он собрал группу бойцов и отправил на точку.

Также Мельнычук решил обеспечить фланговые прикрытия и отправил группу на левый фланг, а сам отправился в Дмитриевку, где на тот момент уже начались мародерства.

"По приезду в Дмитровку картина страшная была: несгоревшие машины, танки, палатки (точнее палаток уже не было, а стояли металлические кровати), ни травы, ни деревьев выживших не было" - написал Мельнычук.

После этого Мельнычук отправился в Счастье, где узнал, что командир бригады бросил КП, блокпост и около 4 вагонов боеприпасов и отошел на высоту возле моста. Позже Мельнычук узнал, что группу украинских бойцов остановили сепаратисты с украинским флагом и расстреляли из всех имеющихся орудий, в том числе с огнеметов.

Через некоторое время ему сообщили что на ТЭЦ прибыли саперы, которые заминировали объект.

"Версия которая до меня дошла, что я должен сдать ТЭЦ и город Счастье..., поэтому должны взорвать ТЭЦ... Прилетев на ТЭЦ, я увидел как недавно прибывший в подразделение РАО уже вытащил провода на улицу и поджег машинку..." - написал Мельнычук.

Он отметил, что на ТЭЦ был водород, потому мог получится водородный взрыв. В связи сэтим Мельнычук и его подчиненный занялись разминированием объекта.

После этого он поехал на мост дабы промониторить ситуацию в это время, а когда вернулся на ТЭЦ, то к нему подошел мужчина, который предложил покинуть позиции за 20 миллионов долларов.

Однако бойцы отказались от предложения, остались на ТЭЦ и сообщили, что объект и мост заминированы и они не собираются покидать позиций. Не смотря на это, нападающие так и не прибыли на позиции.

"Уже когда обнародовали результаты первых минских договоренностей все стало ясно, уже утром когда готовился документ территории Украины на которых пролилось так много крови просто сдали (или продали )... Точки линии разграничения проходили через перекресток в городе Счастье и мост и ТЭЦ были ведении врагу, поэтому нас и не атаковали думали что мы выполним преступный приказ … Результат государственной измены Петра Порошенко и Муженко вылился не только на потери территорий, но и в сотни погибших, без вести пропавших и попавших в плен..." - написал Мельнычук.

В конце сообщения он опубликовал списки погибших и пропавших без вести украинских солдат.

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком.

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