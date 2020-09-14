В одном из украинским магазинов женщина устроила скандал, агрессивно высказавшись об Украине

Скандал произошел в одном из магазинов Кривого Рога, где агрессивная продавщица прогнала посетителя магазина. При этом она обвинила украинских защитников в убийствах на Донбассе, заявив, что проживает на "русской земле".

Инцидент снял на видео сам покупатель, а ролик опубликовал в Twitter блогер Александр Колым (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Все началось с того, что покупатель попросил продавщицу общаться с ним на украинском языке. Эта просьба не понравилась женщине и она перешла на повышенный тон. При этом женщина стала выгонять посетителя, выталкивая его из магазина.

"Уходи отсюда! Нет, нет никакой Украины! Русская это земля, уходи!" - потребовала фанатка "русского мира".

Посетитель удивился и начал спрашивать у нее, с кем же воюет Украина на Донбассе. Продавщица заявила, что с "бандеровцами".

"С бандерами вашими. У вас гражданская война. Вы разбой учинили!" - воскликнула женщина.

Также она заявила, что услышала рассказы о "зверствах" военных от родственников в оккупированном Донецке и в освобожденном Мариуполе.

Любительница "русского мира" рассказывала, что родилась в СССР, хочет дружбы между Украиной и РФ, а бойцов ВСУ, которые защищают родину от оккупантов на Донбассе, назвала "убийцами".

Про бандеровцев і руцьку землю!!!

Нарід свино-собачий!!!!

Місто Кривий Ріг!

Це пиздець... pic.twitter.com/GIzbmyetss — ОЛЕКСАНДР КОЛИМ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@Oleksandr_Kolym) September 12, 2020

В сети женщину раскритиковали и предложили жесткие методы для наказания за такие слова.

"Такой антиукраинской падле мораль читать без пользы, ей надо сразу в рожу и без разговоров... и чтобы даже не икала", "Депортация с чемоданом вещей", "Единстенное действенное средство- паспорт не гражданина. Как в Литве", "И вот таких у нас миллионы....Оно ходит на выборы и для наших детей всегда выбирает и будет выбирать только совок...", "Людей убивали, а им на замену скот завозили".

Напомним, в Кривом Роге годовалые дети попали в реанимацию с сильным отравлением.

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