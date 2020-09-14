В одном из украинским магазинов женщина устроила скандал, агрессивно высказавшись об Украине
Скандал произошел в одном из магазинов Кривого Рога, где агрессивная продавщица прогнала посетителя магазина. При этом она обвинила украинских защитников в убийствах на Донбассе, заявив, что проживает на "русской земле".
Инцидент снял на видео сам покупатель, а ролик опубликовал в Twitter блогер Александр Колым (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Все началось с того, что покупатель попросил продавщицу общаться с ним на украинском языке. Эта просьба не понравилась женщине и она перешла на повышенный тон. При этом женщина стала выгонять посетителя, выталкивая его из магазина.
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"Уходи отсюда! Нет, нет никакой Украины! Русская это земля, уходи!" - потребовала фанатка "русского мира".
Посетитель удивился и начал спрашивать у нее, с кем же воюет Украина на Донбассе. Продавщица заявила, что с "бандеровцами".
"С бандерами вашими. У вас гражданская война. Вы разбой учинили!" - воскликнула женщина.
Также она заявила, что услышала рассказы о "зверствах" военных от родственников в оккупированном Донецке и в освобожденном Мариуполе.
Любительница "русского мира" рассказывала, что родилась в СССР, хочет дружбы между Украиной и РФ, а бойцов ВСУ, которые защищают родину от оккупантов на Донбассе, назвала "убийцами".
В сети женщину раскритиковали и предложили жесткие методы для наказания за такие слова.
"Такой антиукраинской падле мораль читать без пользы, ей надо сразу в рожу и без разговоров... и чтобы даже не икала", "Депортация с чемоданом вещей", "Единстенное действенное средство- паспорт не гражданина. Как в Литве", "И вот таких у нас миллионы....Оно ходит на выборы и для наших детей всегда выбирает и будет выбирать только совок...", "Людей убивали, а им на замену скот завозили".
Напомним, в Кривом Роге годовалые дети попали в реанимацию с сильным отравлением.
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