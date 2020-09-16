В акватории Черного моря замечены еще два корабля Военно-Морских сил государств-членов НАТО

Соответствующие фотографии уже облетели социальные сети, передает «Диалог.UA».

Первым Босфорский пролив пересек ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки USS Roosevelt. Это произошло во вторник, 15 сентября.

Уже на следующий день, 16 сентября, через пролив прошел корабль-разведчик Королевского флота Соединенного Королевства Великобритании HMS Enterprise.

По информации издания, оба этих корабля будут присутствовать в Черном море во время проведения основной фазы военных учений РФ «Кавказ – 2020».

Ранее мы рассказывали о том, что французский военный корабль прорвался в Черное море и нарушил работу комплексов С-400 в оккупированном Крыму.

По данным источников, 6 сентября большой разведывательный корабль А 759 проник в Черное море через протоку Босфор. На борту Dupuy de Lome нет никакого летального оружия, однако радиопередающее оборудование высокой мощности позволяет экипажу взламывать ПВО со значительного расстояния. Российские военные эксперты предполагают, что нежданные гости способны получить секретные данные о работе радаров РФ, ведь прямо сейчас могут подключиться к системам противовоздушной обороны.

Мы также писали, что военные РФ следили за передвижением кораблей участников учений Sea Breeze-2020 в Черном море. Во время тактического маневрирования кораблей, участвовавших в Sea Breeze-2020, российские войска сообщали, что корабли зашли в территориальные воды РФ. Хотя обучение проходило в юго-западном районе Черного моря – это исключительно территориальные воды Украины.

Напомним, корабль НАТО зашел в Одессу.

Как сообщала Politeka, войска НАТО обосновались в Украине.

Также Politeka рассказывала, корабли НАТО покинули Украину, но один срочно вернулся: всплыла настоящая причина, кадры