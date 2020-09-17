Не так давно известная компания Телетрейд оказалась под прицелом недоброжелателей.
Как сообщает Политрада, она столкнулась с грязной информационной атакой на свою репутацию.
В СМИ начали появляться материалы, порочащие честное имя брокера, на подставных доменах публиковались статьи о том, что Телетрейд – мошенники, отзовики заполнились фейковыми отзывами о работе компании.
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Теперь, когда компания собрала достаточное количество неопровержимых доказательств, полученных в ходе специального расследования, было установлено – атака на их репутацию совершалась руками бывшего подрядчика компании Телетрейд, пиар-агентства Amillidius.
Сложившуюся ситуацию прокомментировали представители компании Teletrade: адвокат Евгений Солодко и пресс-секретарь Телетрейд в Украине Дарья Рулевская.